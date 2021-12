Juventus, i tifosi hanno scelto il titolare sulla sinistra: i commenti (Di martedì 7 dicembre 2021) La prestazione contro il Genoa ha convinto i tifosi della Juventus che hanno scelto il loro titolare per la corsia di sinistra. Luca Pellegrini (Getty Images)Il successo contro il Genoa ha permesso alla Juventus di prendere il quinto posto e restare a contatto con la zona Champions League, distante sette punti. Successo firmato da Cuadrado, capace di segnare direttamente da calcio d’angolo e Dybala con l’argentino autore di una grande prestazione. Il numero dieci bianconero ha dato continuità alla prestazione di Salerno, confermando di essere indispensabile per il sistema di gioco di Allegri. Nel due a zero rifilato al grifone, bisogna sottolineare quanto successo tra Morata e Allegri; l’attaccante spagnolo non ha digerito la sostituzione anche se ha voluto allontanare ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021) La prestazione contro il Genoa ha convinto idellacheil loroper la corsia di. Luca Pellegrini (Getty Images)Il successo contro il Genoa ha permesso alladi prendere il quinto posto e restare a contatto con la zona Champions League, distante sette punti. Successo firmato da Cuadrado, capace di segnare direttamente da calcio d’angolo e Dybala con l’argentino autore di una grande prestazione. Il numero dieci bianconero ha dato continuità alla prestazione di Salerno, confermando di essere indispensabile per il sistema di gioco di Allegri. Nel due a zero rifilato al grifone, bisogna sottolineare quanto successo tra Morata e Allegri; l’attaccante spagnolo non ha digerito la sostituzione anche se ha voluto allontanare ...

