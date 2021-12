Juventus-Genoa, Perin non convocato: ecco il motivo (Di martedì 7 dicembre 2021) Il portiere della Juventus, Mattia Perin, non era presente nella sfida di ieri sera; l’estremo difensore ha avuto un problema piuttosto serio. Mattia Perin (Getty Images)Il posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A(il turno si chiuderà questa sera con Empoli-Udinese e Cagliari-Torino) metteva di fronte Juventus e Genoa. I bianconeri avevano bisogno di vincere per dare continuità al successo di Salerno e restare a meno sette dal quarto posto dopo l’impresa dell’Atalanta al Diego Armando Maradona. Discorso completamente diverso per i ragazzi di Shevchenko in piena zona retrocessione e con una situazione infortunati ai limiti dell’insostenibile. E’ stata una partita a senso unico, totalmente dominata dai padroni di casa (la statistica, a fine gara, diceva ventisette tiri in porta a zero ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021) Il portiere della, Mattia, non era presente nella sfida di ieri sera; l’estremo difensore ha avuto un problema piuttosto serio. Mattia(Getty Images)Il posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A(il turno si chiuderà questa sera con Empoli-Udinese e Cagliari-Torino) metteva di fronte. I bianconeri avevano bisogno di vincere per dare continuità al successo di Salerno e restare a meno sette dal quarto posto dopo l’impresa dell’Atalanta al Diego Armando Maradona. Discorso completamente diverso per i ragazzi di Shevchenko in piena zona retrocessione e con una situazione infortunati ai limiti dell’insostenibile. E’ stata una partita a senso unico, totalmente dominata dai padroni di casa (la statistica, a fine gara, diceva ventisette tiri in porta a zero ...

