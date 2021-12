Juventus, De Ligt: forte presa di posizione della tifoseria bianconera (Di martedì 7 dicembre 2021) La Juventus è al lavoro per preparare i prossimi impegni; nel frattempo la tifoseria ha espresso la propria opinione su un giocatore. de Ligt (Getty Images)Le ultime cinque partite di campionato della Juventus ci mostrano una squadra diversa da quella di inizio stagione; i bianconeri, infatti, hanno perso solo con l’Atalanta. Cambio di rotta che parte principalmente da una nuova solidità difensiva. Bonucci e compagni, in questo mini ciclo, hanno subito gol solamente nella sconfitta casalinga contro i ragazzi di Gasperini. Allegri piano piano sta ritrovando la sua Juventus, una squadra solida e vincente. Se da una parte questa ritrovata compattezza va associata al rientro fondamentale di Chiellini, dall’altra bisogna sottolineare l’incredibile crescita avuta da de Ligt. ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 7 dicembre 2021) Laè al lavoro per preparare i prossimi impegni; nel frattempo laha espresso la propria opinione su un giocatore. de(Getty Images)Le ultime cinque partite di campionatoci mostrano una squadra diversa da quella di inizio stagione; i bianconeri, infatti, hanno perso solo con l’Atalanta. Cambio di rotta che parte principalmente da una nuova solidità difensiva. Bonucci e compagni, in questo mini ciclo, hanno subito gol solamente nella sconfitta casalinga contro i ragazzi di Gasperini. Allegri piano piano sta ritrovando la sua, una squadra solida e vincente. Se da una parte questa ritrovata compattezza va associata al rientro fondamentale di Chiellini, dall’altra bisogna sottolineare l’incredibile crescita avuta da de. ...

