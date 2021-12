Juventus, Allegri esulta per l'affare di gennaio: ok del giocatore (Di martedì 7 dicembre 2021) gennaio, riporta 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe essere il mese per discutere del prossimo contratto. La volontà di Bernardeschi sarebbe quella di rimanere nel club guidato da Max Allegri, ... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 dicembre 2021), riporta 'La Gazzetta dello Sport', dovrebbe essere il mese per discutere del prossimo contratto. La volontà di Bernardeschi sarebbe quella di rimanere nel club guidato da Max, ...

Advertising

OptaPaolo : 250 - Massimiliano Allegri ha vinto 250 gare da allenatore in Serie A (esattamente 150 con la Juventus), diventando… - forumJuventus : #JuveMalmoe, domani ore 18,45. Formazioni GdS: 'Dubbio sulle punte per Allegri, con Morata favorito su Kean. Ritorn… - GiovaAlbanese : #Juventus | Come avvenuto con #DeWinter, in assenza di #Danilo, lo stop lungo di #Chiesa spinge in prima squadra… - calciomercatoit : #Juventus, #Cruciani critica #Allegri: 'Non ho visto cambiamenti radicali, non si può essere ottimisti' - TheMattDP10 : ??VERGOGNA | Fake news sulle PLUSVALENZE JUVENTUS -