Advertising

infoitsalute : Juve-Malmoe, Allegri: 'Importante essere passati agli ottavi. Chiudiamo bene il girone' - junews24com : Rabiot fa autocritica: «Devo segnare di più» - - danycolo99 : @AlessandroFot10 @romeoagresti Ci sono 2 modi per passare come primi: 1)Vincere contro il Malmoe e sperare che il C… - gilnar76 : Ultimissime Juve: novità sul rinnovo di Dybala, la conferenza di Allegri pre Malmoe #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : Allegri a JTV: «Vincere aiuta a vincere, diamo continuità» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Malmoe

Contro il- sottolinea l'allenatore juventino in conferenza stampa - bisogna chiudere bene ... Sul percorso che attende lain Champions, Allegri la pensa così: "L'importante è essere passati.In conferenza stampa prima della gara con ilnon è andato solo Massimiliano Allegri . Come sempre anche un calciatore, e in questa ... La reazione dei social Ma i tifosi dellanon perdonano ...La Juventus è pronta alla ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Champions League, Juventus-Malmoe: le parole di Allegri in conferenza stampa. “È vero che il clima sarà complicato, ..."Ho fuori Kulusevski, vediamo se giocare con tre centrocampisti". Arthur "sta bene e vediamo domani mattina perché ho fuori Kulusevski e vediamo se giocare con tre centrocampisti". Lo ha detto il tecn ...