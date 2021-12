Jennifer Lopez rilancia il trend dei pink hair

(Di martedì 7 dicembre 2021)non ha paura di osare e ancora una volta ha stravolto il suo look partendo dai capelli. La popstar, dopo aver sfilato su tantissimi red carpet quest’anno al fianco di Ben Affleck, ha proposto ai suoi follower un nuovolook e il merito è del suostylist di fiducia. È stato proprio Chris Appleton a condividere lo scatto via Instagram che vede JLo sfoggiare una capigliatura total. L’effetto bubble gum si sposa benissimo con la carnagione olivastra della popstar e getta le redini per una tendenza variopinta in occasione delle vacanze natalizie. Non è ben chiaro se si tratti di un filtro o di una tinta a tutti gli effetti, ma ciò che conta davvero è l’effetto generale.in versioneLady è ...

Advertising

1965M2 : RT @cryfarci: Niente da invidiare a Jennifer Lopez Spettacolare @dmtzdmr ??????? - rmc_official : 'Mi piacerebbe anche essere un bravo marito. O almeno lo spero.' #BenAffleck #JenniferLopez - Ilmedioevale : @Capezzone @NicolaPorro Speriamo che qualcuno nel cdx lo legga fino alla fine (già difficile), capisca quello che h… - Cinderellademet : RT @cryfarci: Niente da invidiare a Jennifer Lopez Spettacolare @dmtzdmr ??????? - cryfarci : Niente da invidiare a Jennifer Lopez Spettacolare @dmtzdmr ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Tagli per donne di 40 anni: i capelli lunghi Penelope Cruz,Aniston, Angelina Jolie,…serve altro per convincervi che superare i 40 non significa dover correre a ...è un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la bellezza a 360°. La cantante e attrice 52enne, infatti, non vanta solo un fisico scolpito e una chioma sempre perfetta , ...I tagli di capelli per le donne a 40 anni sono così. Una sforbiciata nel punto giusto e qualche scalatura strategica funzionano meglio di qualsiasi lifting. Perché, bisogna ammetterlo, dopo i trentano ...Jennifer Lopez con i capelli rosa è un sogno che si avvera: la star sfoggia una chioma bubble gum tutta da provare ...