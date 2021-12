Ivan Cattaneo: “Dopo il coming out la mia famiglia mi chiuse in manicomio perché gay” (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo conosciamo per le sue canzoni, i suoi dipinti e anche per le esperienze in tv, ma non tutti sanno che Ivan Cattaneo ha anche un altro grande merito: è stato tra i primissimi cantati noti a dichiararsi apertamente gay e a rivendicare i diritti della comunità LGBT+. Intervistato da Serena Bortone nel programma Oggi è Un Altro Giorno l’artista ha raccontato della drammatica esperienza avuta Dopo aver fatto coming out in famiglia. “Non c’erano dei modelli a fine anni Cinquanta. Ho detto a mia madre che volevo diventare una donna e mi ha portato dal medico. Da lì mi hanno portato in manicomio. La dottoressa mi chiese perché volevo diventare donna e non stilista o parrucchiere. Continuavano a darmi psicofarmaci e cose. Una volta mi hanno portato in una sala con elettrodi ... Leggi su biccy (Di martedì 7 dicembre 2021) Lo conosciamo per le sue canzoni, i suoi dipinti e anche per le esperienze in tv, ma non tutti sanno cheha anche un altro grande merito: è stato tra i primissimi cantati noti a dichiararsi apertamente gay e a rivendicare i diritti della comunità LGBT+. Intervistato da Serena Bortone nel programma Oggi è Un Altro Giorno l’artista ha raccontato della drammatica esperienza avutaaver fattoout in. “Non c’erano dei modelli a fine anni Cinquanta. Ho detto a mia madre che volevo diventare una donna e mi ha portato dal medico. Da lì mi hanno portato in. La dottoressa mi chiesevolevo diventare donna e non stilista o parrucchiere. Continuavano a darmi psicofarmaci e cose. Una volta mi hanno portato in una sala con elettrodi ...

