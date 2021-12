Italiano ucciso, l’ira di Rampini: “Media Usa muti perché l’assassino è nero” (Di martedì 7 dicembre 2021) Se la vittima non è nera e non aiuta la narrazione molto “liberal” aggrappata alle battaglie di Black Lives Matter, nessuno ne parla. Accade a New York, o meglio sulle prime pagine del New York Times, dove l’omicidio di Davide Giri, barbaramente ammazzato nei dintorni del campus della Columbia University, è stato relegato a pagina 16 della cronaca cittadina. Eppure dell’assassino, Vincent Pinkney, si sa quasi tutto. Ha 25 anni, è membro di una gang di che fa della violenza un inno (Everybody Killas), era stato arrestato per crimini violenti, condannato, rilasciato prima di aver scontato la pena e sospettato di aver nuovamente commesso un’aggressione. Si sa anche che dopo aver tolto la vita a Giri se ne è andato in giro per Manhattan e ha cercato di finire anche un turista Italiano, Roberto Malaspina, e una coppia a Central Park dove poi è stato ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 dicembre 2021) Se la vittima non è nera e non aiuta la narrazione molto “liberal” aggrappata alle battaglie di Black Lives Matter, nessuno ne parla. Accade a New York, o meglio sulle prime pagine del New York Times, dove l’omicidio di Davide Giri, barbaramente ammazzato nei dintorni del campus della Columbia University, è stato relegato a pagina 16 della cronaca cittadina. Eppure del, Vincent Pinkney, si sa quasi tutto. Ha 25 anni, è membro di una gang di che fa della violenza un inno (Everybody Killas), era stato arrestato per crimini violenti, condannato, rilasciato prima di aver scontato la pena e sospettato di aver nuovamente commesso un’aggressione. Si sa anche che dopo aver tolto la vita a Giri se ne è andato in giro per Manhattan e ha cercato di finire anche un turista, Roberto Malaspina, e una coppia a Central Park dove poi è stato ...

Advertising

frafacchinetti : Strano che per un ragazzo BIANCO e ITALIANO ucciso a caso da un delinquente a NewYork nessuno abbia voglia di scend… - AnnalisaChirico : New York come il Far West, un italiano barbaramente ucciso perché l’assassino “odia i bianchi” e deve dimostrare ch… - Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - Agenparl : Italiano ucciso a Ny, Ceccardi (Lega): per Davide Giri nessuno si inginocchia?) - - GuidoDallorso : RT @charliecarla: Che silenzio sulla morte di Davide Giri, il giovane italiano ucciso a New York, così, senza un motivo al mondo. Una morte… -