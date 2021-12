Italia U17 batte la Francia del figlio di Zidane (Di martedì 7 dicembre 2021) I ragazzi di Corradi non danno scampo alla formazione dei bleus: un uno due all’inizio del match siglato da Carboni e Bolzan. I francesi accorciano nel secondo tempo con Diallo ma Vacca chiude il match. Giovedì la seconda amichevole Leggi su itasportpress (Di martedì 7 dicembre 2021) I ragazzi di Corradi non danno scampo alla formazione dei bleus: un uno due all’inizio del match siglato da Carboni e Bolzan. I francesi accorciano nel secondo tempo con Diallo ma Vacca chiude il match. Giovedì la seconda amichevole

ematr_86 : ITALIA 3:1 FRANCIA [COVERCIANO] 8' CARBONI, 14' BOLZAN,87' VACCA (ITA); 64' DIALLO (FRA) Sport Italiano #Under17… - gazzettaGranata : Italia U17, per le sfide con la Francia c’è pure un talento granata #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : Italia U17, per le sfide con la Francia c'è pure un talento granata - Torinogranatait : Italia U17, per le sfide con la Francia c'è pure un talento granata - TMWSampdoria : Italia U17 femminile, convocata la blucerchiata Lopez Toaquiza -