Italia-Macedonia del Nord non si giocherà allo Stadium: il motivo (Di martedì 7 dicembre 2021) L'Italia, per la semifinale contro la Macedonia del Nord, non potrà contare sul calore del pubblico dello Juventus Stadium. Juventus (Getty Images)Roberto Mancini vorrebbe già essere al ventiquattro marzo; in quella data, infatti, l'Italia si giocherà la semifinale dello spareggio mondiale contro la Macedonia del Nord. Una sfida, sulla carta, alla portata degli azzurri, obbligati a vincere per giocarsi tutto contro, probabilmente, il Portogallo. I campioni d'Europa sono arrivati a questa situazione dopo il suicidio calcistico nelle ultime due partite del girone di qualificazione. L'errore dal dischetto contro la Svizzera e la prestazione, la peggiore nell'era Mancini, contro l'Irlanda del Nord, obbligano ...

