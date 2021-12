Io sono Babbo Natale: su Prime Video il film con Gigi Proietti (Di martedì 7 dicembre 2021) Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con protagonista Gigi Proietti è ora disponibile anche in streaming su Prime Video, dal 6 dicembre 2021 Io sono Babbo Natale è stato presentato in preapertura alla Festa del Cinema di Roma, il 13 ottobre 2021. Il film è uscito nelle sale il 3 novembre 2021 e, dal 6 dicembre 2021 è disponibile anche in streaming, su Prime Video. La pellicola è una commedia natalizia per tutta la famiglia, che ha per protagonisti Gigi Proietti e Marco Giallini. Io sono Babbo Natale offre al pubblico quella leggerezza tipica dei film ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 dicembre 2021) Io, l’ultimocon protagonistaè ora disponibile anche in streaming su, dal 6 dicembre 2021 Ioè stato presentato in preapertura alla Festa del Cinema di Roma, il 13 ottobre 2021. Ilè uscito nelle sale il 3 novembre 2021 e, dal 6 dicembre 2021 è disponibile anche in streaming, su. La pellicola è una commedia natalizia per tutta la famiglia, che ha per protagonistie Marco Giallini. Iooffre al pubblico quella leggerezza tipica dei...

