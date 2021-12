“Io e Vito…” Passione sul palco | ma fuori? Arisa vuota il sacco sul maestro sexy di Ballando

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) A “con le Stelle” sta nascendo un’altra coppia? Se lo stanno chiedendo in tanti visto quello che è successo nelle ultime puntate. Come sapete il programma di punta di Rai1 condotto da Milly Carlucci è seguitissimo dal pubblico. Il ballo, la musica, il feeling tra vip e danzatori professionisti, il mix è vincente. Peccato che, fino a poco tempo fa ci fosse un avversario praticamente imbattibile, quel “Tu si que vales” fortunatamente per Milly giunto al termine e sostituito dallo show di Claudio Baglioni. Battaglie dello share a parte, i telespettatori apprezzano non solo le dinamiche in onda, ma anche quello che accade dietro le quinte. Spesso e volentieri, infatti, tra una salsa e un valzer, un cha cha cha e un tango scocca la scintilla. Si è parlato a lungo della possibile tresca tra il pilota Andra Iannone e la bella Lucrezia Lando. Rossella Erra ha ...