Inzaghi cerca il colpo che manca dal ' 67

(Di martedì 7 dicembre 2021) Fu l'unica vittoria dell'Inter contro il Real a Madrid: nei quarti di Coppa Campioni. Squadra in gran salute, il primato del girone nel mirino di MATTIA TODISCO

Advertising

Fab_LoneWolf : @MimiNerazzurra No, è che l'Inter di Conte era costruita per lui. Al Chelsea cercano il possesso e la manovra, e lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi cerca

Quotidiano.net

Fu l'unica vittoria dell'Inter contro il Real a Madrid: nei quarti di Coppa Campioni. Squadra in gran salute, il primato del girone nel mirino di MATTIA TODISCO'Il primo tempo è stato equilibrato - ha continuato- , siamo andati sotto per una ... L'allenatore della squadra bresciana è positivo edi infondere calma e serenità nell'ambiente, dopo ...Fu l’unica vittoria dell’Inter contro il Real a Madrid: nei quarti di Coppa Campioni. Squadra in gran salute, il primato del girone nel mirino ...Inzaghi ha commentato le voci sul rinnovo con l'Inter, dicendosi però concentrato solo sulla sfida di Champions League contro il Real Madrid ...