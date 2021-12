Inter, Suning cerca liquidità: ipotesi cessione di quote del club (Di martedì 7 dicembre 2021) Suning in cerca di nuovi finanziatori per l’Inter. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo cinese, anche alla luce delle difficoltà in patria, sta lavorando con un advisor per esaminare una serie di possibili cessioni di attività nel tentativo di sostenere le sue finanze, secondo le persone. È stato misurato in modo informale l’Interesse di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 dicembre 2021)indi nuovi finanziatori per l’. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo cinese, anche alla luce delle difficoltà in patria, sta lavorando con un advisor per esaminare una serie di possibili cessioni di attività nel tentativo di sostenere le sue finanze, secondo le persone. È stato misurato in modo informale l’esse di L'articolo

Advertising

Inter : Vigilia di #RomaInter: le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning - mitrandirr : RT @CalcioFinanza: Inter, Suning in cerca di liquidità: secondo Bloomberg torna l’ipotesi di cessione di quote del club nerazzurro https://… - davide93714530 : RT @CalcioFinanza: Inter, Suning in cerca di liquidità: secondo Bloomberg torna l’ipotesi di cessione di quote del club nerazzurro https://… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, Suning cerca liquidità: ipotesi cessione di quote del club: Suning in cerca di nuovi finan… - al29751 : RT @CalcioFinanza: Inter, Suning in cerca di liquidità: secondo Bloomberg torna l’ipotesi di cessione di quote del club nerazzurro https://… -