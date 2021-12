Inter | rinnovo Brozovic | c’è ottimismo | fumata bianca in arrivo

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’sono vicini all’accordo per ildi contratto. Ecco quando arriverà laProseguono i contatti tra gli agenti di Marceloe la dirigenza dell’per ildi contratto del centrocampista croato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, da tutte le parti si ostentaed entro Natale dovrebbe arrivare la. Le cifre del nuovo accordo dovrebbero essere le seguenti: 5,5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2026. Una proposta che Marotta e Ausilio faranno a breve aglimediari dicon la speranza possa essere la risolutiva. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

Advertising

news24_inter : Le ultime sul rinnovo di #Brozovic - NMercato24 : ESCLUSIVA NM24: ???? Brozovic vicinissimo al rinnovo con l'Inter.???? #Calciomercato #7Dicembre - andreastoolbox : Inter, Marotta: 'Rinnovi Brozovic e Perisic? Contatti continui, se vorranno...' | Sky Sport - GonzaInterista : RT @NicoSchira: Tra giovedì e venerdì nuovo summit tra l’#Inter e i rappresentanti di Marcelo #Brozovic per chiudere l’accordo sul rinnovo… - infoitsport : Inter, Inzaghi a SM: “Rinnovo? La mia priorità ora è un’altra. Ragazzi straordinari” -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinnovo

Insomma, come più volte detto dall'amministratore delegato, Beppe Marotta, l'resta ottimista ...armi nelle mani di Inzaghi che ha più volte espresso parere positivo sulla possibilità di...... prima l'e poi l' Atalanta hanno infatti riportato i partenopei con i piedi per terra, ... SognoIl contratto del belga scadrà il prossimo giugno ma, come confermato dal diretto ..."Canta Milan". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport". "La prima alla scala del calcio: c'è il Liverpool. Ferrero shock. Samp, arrestato il presi ...I due giocatori croati trattano il prolungamento di contratto con la società nerazzurra e rispetto a prima la situazione è molto cambiata ...