Inter, nuova partnership: i nerazzurri vestiranno Moncler (Di martedì 7 dicembre 2021) L'Inter e Moncler: una nuova partnership per i nerazzurri, annunciata negli scorsi giorni dal CEO Antonello. La squadra di Simone Inzaghi vestirà quindi il marchio francese durante questa stagione per gli impegni formali. Due stili diversi per la prima squadra e il top management, ma sempre alla ricerca di un look nuovo in connessione con la città di Milano. Si tratta di un accordo triennale, con una capsule di 5 modelli disponibili a partire dal 7 dicembre in esclusiva su Moncler.com. Inter e Moncler: l'annuncio Ecco la nota del club con cui si annuncia questa collaborazione: "Inter e Moncler annunciano una nuova collaborazione: in linea con la sua passione per il design, l'innovazione, la ...

