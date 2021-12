Inter, Marotta: «Non mi sarei mai aspettato di giocarmi il primo posto qui» (Di martedì 7 dicembre 2021) Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a pochi minuti dalla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni Il direttore generale dell’Inter Beppe Marotta ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport negli attimi precedenti alla partita contro il Real Madrid. QUALIFICAZIONE – «Non me lo sarei aspettato di arrivare qui a giocarmi il primo posto. I sogni spesso diventano realtà, abbiamo conquistato la qualificazione in anticipo e oggi ci giochiamo il primo posto». INZAGHI – «Inzaghi è un punto di riferimento, è orgoglioso di rappresentare questa società.» CRESCITA – «Credo che i presupposti per crescere ci siano, la Champions è un torneo e non un campionato regolare. Ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Beppe, ad dell’, ha parlato a pochi minuti dalla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni Il direttore generale dell’Beppeha preso la parola ai microfoni di Sky Sport negli attimi precedenti alla partita contro il Real Madrid. QUALIFICAZIONE – «Non me lodi arrivare qui ail. I sogni spesso diventano realtà, abbiamo conquistato la qualificazione in anticipo e oggi ci giochiamo il». INZAGHI – «Inzaghi è un punto di riferimento, è orgoglioso di rappresentare questa società.» CRESCITA – «Credo che i presupposti per crescere ci siano, la Champions è un torneo e non un campionato regolare. Ci sono ...

