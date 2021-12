Innovazione al Papa Giovanni | ora il tumore al colon si cura con la chirurgia robotica

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 dicembre 2021) Bergamo. Già utilizzato per la rimozione dei tumori urologici e ginecologici, il robot dell’ospedale di Bergamo è ora in uso anche per il trattamento delal. La sala operatoria che ospita la piattaforma chirurgicaha ospitato nelle scorse settimane sette interventi per la rimozione di tumori alsinistro. Con l’intervento di mercoledì 1° dicembre, realizzato con successo su un uomo di 70 anni affetto danella parte destra del, può dirsi completata l’introduzione dellaper il trattamento di questa neoplasia addominale. Ad un anno di distanza dal primo intervento realizzato con il nuovo robot all’Ospedale di Bergamo, il ‘terzo pilastro’ del programma di...