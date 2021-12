Infortunio Immobile: novità sull’attaccante della Lazio (Di martedì 7 dicembre 2021) Allenamento Lazio, sospiro di sollievo per Immobile: le novità sulle condizioni fisiche dell’attaccante biancoceleste Sui campi di Formello, gli occhi sono stati tutti per Immobile. L’attaccante della Lazio aveva rinunciato al secondo tempo della gara contro la Sampdoria per il dolore al ginocchio, lo stesso che ha tenuto Sarri col fiato sospeso fino all’esito degli esami. Oggi l’attaccante ha infilato gli scarpini impegnandosi con una corsa e scacciando così ogni ipotesi di Infortunio grave: il fastidio ha interessato il collaterale, ma non lo obbliga ad un lungo stop. Il giocatore resta comunque in dubbio per l’appuntamento di giovedì contro il Galatasaray: da una parte c’è la necessità di vincere e superare il girone al primo posto; ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Allenamento, sospiro di sollievo per: lesulle condizioni fisiche dell’attaccante biancoceleste Sui campi di Formello, gli occhi sono stati tutti per. L’attaccanteaveva rinunciato al secondo tempogara contro la Sampdoria per il dolore al ginocchio, lo stesso che ha tenuto Sarri col fiato sospeso fino all’esito degli esami. Oggi l’attaccante ha infilato gli scarpini impegnandosi con una corsa e scacciando così ogni ipotesi digrave: il fastidio ha interessato il collaterale, ma non lo obbliga ad un lungo stop. Il giocatore resta comunque in dubbio per l’appuntamento di giovedì contro il Galatasaray: da una parte c’è la necessità di vincere e superare il girone al primo posto; ...

Advertising

fanpage : #SampLazio Biancocelesti in ansia per Immobile, sostituito per infortunio nell'intervallo - CalcioNews24 : Infortunio #Immobile: novità sull’attaccante della #Lazio - infoitsport : Infortunio Immobile, Ciro ci prova per il Galatasaray: le ultime - sergeeej21 : quanto mi dispiace vedere Immobile fare i miracoli e spremersi fino all'ultimo per poter recuperare da un infortuni… - LazioChannel : Infortunio Immobile – Ciro si allena a Formello e scaccia le paure -