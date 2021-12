Indonesia: eruzione Semeru, bilancio morti sale a 34 (Di martedì 7 dicembre 2021) E' salito ad almeno 34 il bilancio delle vittime dell'eruzione del vulcano Semeru, sull'isola Indonesiana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Almeno 17 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) E' salito ad almeno 34 ildelle vittime dell'del vulcano, sull'isolana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Almeno 17 ...

Advertising

cpm_cristina : RT @Internazionale: Aung San Suu Kyi condannata a quattro anni di prigione in Birmania, quattordici morti nell’eruzione di un vulcano in In… - GiaPettinelli : Indonesia: eruzione Semeru, bilancio morti sale a 34 - Asia - ANSA - iconanews : Indonesia: eruzione Semeru, bilancio morti sale a 34 - Marcelo21787971 : Terribile eruzione del vulcano Semeru in Indonesia - valentinadigrav : RT @DanieleDann1: ?? #Indonesia: erutta ancora il vulcano #Semeru, i morti salgono a 15 mentre i dispersi sarebbero 27. Sospese le ricerche… -