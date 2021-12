In vacanza a Roma col Green Pass falso: turista arrestato dai Carabinieri (Di martedì 7 dicembre 2021) In vacanza col Green Pass falso, arrestato. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno arrestato un cittadino siriano di 35 anni che in un hotel nei pressi di piazza della Repubblica aveva presentato un documento d’identità e un Green Pass falsificati. Su richiesta della direzione della struttura ricettiva, i Carabinieri sono intervenuti per verificare la presenza di un ospite, che aveva prenotato per una notte, munito di un documento, valido per l’espatrio, di nazionalità greca, ritenuto sospetto. Da approfondimenti effettuati nell’immediatezza, si accertava che analogo documento era stato usato, precedentemente, con altra foto, da un altro cliente della struttura. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 dicembre 2021) Incol. Ieri pomeriggio, idella Stazione diQuirinale hannoun cittadino siriano di 35 anni che in un hotel nei pressi di piazza della Repubblica aveva presentato un documento d’identità e unfalsificati. Su richiesta della direzione della struttura ricettiva, isono intervenuti per verificare la presenza di un ospite, che aveva prenotato per una notte, munito di un documento, valido per l’espatrio, di nazionalità greca, ritenuto sospetto. Da approfondimenti effettuati nell’immediatezza, si accertava che analogo documento era stato usato, precedentemente, con altra foto, da un altro cliente della struttura. I ...

