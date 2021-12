In una settimana il Covid nelle Marche ha infettato meno (da +30% a +7%). Ma sarà vera gloria? Crescono i ricoverati. L'ipotesi zona gialla ... (Di martedì 7 dicembre 2021) ANCONA - Si è visto nei giorni scorsi, ieri l'Osservatorio epidemiologico regionale lo ha confermato: con la chiusura della settimana dal 29 al 5 dicembre si è registrata una netta frenata dei contagi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 7 dicembre 2021) ANCONA - Si è visto nei giorni scorsi, ieri l'Osservatorio epidemiologico regionale lo ha confermato: con la chiusura delladal 29 al 5 dicembre si è registrata una netta frenata dei contagi ...

