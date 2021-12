In Ucraina Putin ha già ottenuto un obiettivo | il colloquio con Biden

(Di martedì 7 dicembre 2021) Roma. Vladimire Joeparlano delle intenzioni della Russia indal 2014, l’anno in cui Mosca ha annesso la Crimea con un referendum illegittimo. Oggi il presidente russo e quello americano si parleranno e al centro della loro conversazione ci sarà sempre l’. In sette anni nulla è migliorato e da qualche settimana l’intelligence americana segnala un ammassamento di truppe russe lungo i confini ucraini. Vladimirhail suo primo– uncon Washington – ma non è detto che abbia le idee chiare e non è detto che sappia cosa intende fare, ma usa l’come un richiamo per i leader occidentali: vuole metterli tutti attorno al tavolo, il suo, e imporre le sue condizioni. ...

Advertising

HP9aE5AGUk3MOxa : RT @Corriere: Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro - gidolo : RT @Corriere: Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro - Corriere : Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro - ViteAnto : RT @Corriere: Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro - Corriere : Biden-Putin, oggi il summit online: Ucraina e Nato al centro dell’incontro -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Putin

... le 16 in Italia, Joe Biden e Vladimirsi collegheranno per l'atteso summit online sull'. Ieri sera il presidente americano ha fatto un giro di telefonate con alcuni alleati europei . ...Biden ha deciso di riaccendere le tensioni con Pechino proprio alla vigilia del summit virtuale con Vladimirsull', in programma oggi alle ore 10 di Washington (le 16 in Italia). Ieri ...Mosca chiede sicurezze contro la Nato. L’America risponde: nessuna linea rossa. Per il presidente russo e il suo omologo americano sarà difficile raggiungere un compromesso, ma c'è un elemento a cui f ...Un nemico alla volta, ammoniva Catullo. Era il poeta dell’amore. Ma non gli mancava quell’accortezza diciamo tattica, che se è valida nelle questioni di cuore a maggior ragione lo è in politica e nell ...