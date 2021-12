"In atto nuove guerre sul tabacco" (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Forze ostili e alleate" si stanno fronteggiando e "influenzano la transizione verso alternative a basso rischio al fumo". Clive Bates, esperto che dirige Counterfactual Consulting, un'organizzazione di consulenza sulle policy, le chiama le "nuove guerre del tabacco". E, intervenendo al 'Virtual E-Cigarette Summit UK 2021', evidenzia la necessità di spogliare la riflessione sulle nuove tecnologie disponibili e sulle strategie di lotta al fumo di sigaretta "di tutto il rumore sottostante". Per spiegare a cosa si riferisce, l'esperto porta alcuni esempi: "Qualcuno ha trovato un'associazione tra 'vaping' e frattura ossea. E questa diventa automaticamente un comunicato stampa che mostra che c'è un nesso di causalità. Ma quando si esaminano i limiti dello studio, si evince che sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Milano, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Forze ostili e alleate" si stanno fronteggiando e "influenzano la transizione verso alternative a basso rischio al fumo". Clive Bates, esperto che dirige Counterfactual Consulting, un'organizzazione di consulenza sulle policy, le chiama le "del". E, intervenendo al 'Virtual E-Cigarette Summit UK 2021', evidenzia la necessità di spogliare la riflessione sulletecnologie disponibili e sulle strategie di lotta al fumo di sigaretta "di tutto il rumore sottostante". Per spiegare a cosa si riferisce, l'esperto porta alcuni esempi: "Qualcuno ha trovato un'associazione tra 'vaping' e frattura ossea. E questa diventa automaticamente un comunicato stampa che mostra che c'è un nesso di causalità. Ma quando si esaminano i limiti dello studio, si evince che sono ...

