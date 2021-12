Immobile ha realizzato tre gol nelle due ultime partite di Europa League (Di martedì 7 dicembre 2021) Ciro , l’unico giocatore italiano che è andato a segno in più presenze consecutive in una singola edizione della competizione è stato Giuseppe Rossi, che è arrivato a cinque nel 2010/11 con il Villarreal. La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaray nelle competizioni europee. Nei gironi di Champions League nel 2001/02, e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16. Il Galatasaray non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in Europa (5N, 7P). Questo sarà il 13° tentativo per il club turco – l’ultimo confronto è stato prioprio con la Lazio nel febbraio 2016 (1-3). La Lazio è imbattuta in casa in competizioni europee contro squadre turche: quattro successi e tre pareggi in sette confronti – solo in una di queste gare i biancocelesti non hanno trovato ... Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) Ciro , l’unico giocatore italiano che è andato a segno in più presenze consecutive in una singola edizione della competizione è stato Giuseppe Rossi, che è arrivato a cinque nel 2010/11 con il Villarreal. La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaraycompetizioni europee. Nei gironi di Championsnel 2001/02, e nei sedicesimi di finale dinel 2015/16. Il Galatasaray non ha mai vinto in trasferta contro una squadra italiana in(5N, 7P). Questo sarà il 13° tentativo per il club turco – l’ultimo confronto è stato prioprio con la Lazio nel febbraio 2016 (1-3). La Lazio è imbattuta in casa in competizioni europee contro squadre turche: quattro successi e tre pareggi in sette confronti – solo in una di queste gare i biancocelesti non hanno trovato ...

