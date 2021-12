Il Viagra potrebbe ridurre il rischio di Alzheimer: i risultati dello studio (Di martedì 7 dicembre 2021) Il Viagra, farmaco utilizzato solitamente per curare la disfunzione erettile e l’ipertensione polmonare, potrebbe aiutare a prevenire l’Alzheimer. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Aging, il quale ha dimostrato che il medicinale è in grado di ridurre il rischio di sviluppare la malattia. La causa dell’Alzheimer, malattia purtroppo sempre più diffusa in tutto il mondo (anche a causa dell’invecchiamento della popolazione), è stata individuata in alcune proteine: i ricercatori hanno quindi analizzato 1600 farmaci, tutti approvati dalla Food and Drug Administration, per individuare quelli che interagiscono con le proteine responsabili della malattia. E il sildenafil, comunemente noto come Viagra, è uno di quelli che ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 dicembre 2021) Il, farmaco utilizzato solitamente per curare la disfunzione erettile e l’ipertensione polmonare,aiutare a prevenire l’. È il risultato di unopubblicato sulla rivista scientifica Nature Aging, il quale ha dimostrato che il medicinale è in grado diildi sviluppare la malattia. La causa dell’, malattia purtroppo sempre più diffusa in tutto il mondo (anche a causa dell’invecchiamento della popolazione), è stata individuata in alcune proteine: i ricercatori hanno quindi analizzato 1600 farmaci, tutti approvati dalla Food and Drug Administration, per individuare quelli che interagiscono con le proteine responsabili della malattia. E il sildenafil, comunemente noto come, è uno di quelli che ...

