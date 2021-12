Il Super Green Pass, all'italiana. Pochi risultati e molti danni (Di martedì 7 dicembre 2021) Ora che il Super Green Pass è ormai in vigore da due giorni e spente le telecamere che (appositamente organizzate ed inviate) ci hanno mostrato i controlli sui mezzi pubblici possiamo dire che, come per altre cose, anche questa grande novità ha spostato poco o nulla. Fondamentalmente per due motivi, uno di pensiero ed uno oggettivo. Il Super Green Pass non è uno strumento per fermare il contagio, da quel punto di vista, rispetto al suo predecessore (Il GP normale) cambia poco o nulla. È da una parte un premio per chi si è vaccinato, da un’altra un «deterrente» per convincere i non vaccinati ad avvicinarsi alla prima dose. E da questo punto di vista i risultati sono soddisfacenti. Dal punto di vista oggettivo invece cominciano i problemi. Se l’autorevolezza di questa ... Leggi su panorama (Di martedì 7 dicembre 2021) Ora che ilè ormai in vigore da due giorni e spente le telecamere che (appositamente organizzate ed inviate) ci hanno mostrato i controlli sui mezzi pubblici possiamo dire che, come per altre cose, anche questa grande novità ha spostato poco o nulla. Fondamentalmente per due motivi, uno di pensiero ed uno oggettivo. Ilnon è uno strumento per fermare il contagio, da quel punto di vista, rispetto al suo predecessore (Il GP normale) cambia poco o nulla. È da una parte un premio per chi si è vaccinato, da un’altra un «deterrente» per convincere i non vaccinati ad avvicinarsi alla prima dose. E da questo punto di vista isono soddisfacenti. Dal punto di vista oggettivo invece cominciano i problemi. Se l’autorevolezza di questa ...

