Il social di Trump cerca un miliardo. Così si muovono i media di destra (Di martedì 7 dicembre 2021) Trump media & Technology Group ha annunciato lo sviluppo della app Truth a fine ottobre, ma da quel giorno dell’applicazione non si è saputo più nulla. Intanto, però, la società dell’ex presidente degli Stati Uniti ha già fatto accordi con una spac, la Digital World Acquisition Corp, da cui riceverà 293 milioni di dollari appena Trump media verrà quotata in borsa. Secondo Reuters, l’accordo valuta Trump media 875 milioni di dollari (incluso il debito della società), ma per avere azioni dello stesso valore di Digital World, valutate a 10 dollari ciascuna nell’accordo, Trump ha deciso di cedere le sue ad un prezzo maggiorato per raccogliere fino ad 1 miliardo di dollari. Alcune fonti hanno detto che per raggiungere questo traguardo, ... Leggi su formiche (Di martedì 7 dicembre 2021)& Technology Group ha annunciato lo sviluppo della app Truth a fine ottobre, ma da quel giorno dell’applicazione non si è saputo più nulla. Intanto, però, la società dell’ex presidente degli Stati Uniti ha già fatto accordi con una spac, la Digital World Acquisition Corp, da cui riceverà 293 milioni di dollari appenaverrà quotata in borsa. Secondo Reuters, l’accordo valuta875 milioni di dollari (incluso il debito della società), ma per avere azioni dello stesso valore di Digital World, valutate a 10 dollari ciascuna nell’accordo,ha deciso di cedere le sue ad un prezzo maggiorato per raccogliere fino ad 1di dollari. Alcune fonti hanno detto che per raggiungere questo traguardo, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump, raccolto 1 miliardo per il lancio di una nuova piattaforma social da parte di non meglio precisati investit… - LauraCarrese : RT @AlfioKrancic: Leggo che Trump ha raccolto un miliardo di $ ed è pronto a lanciare la sua piattaforma social. Temo che Zuckerberg & Co p… - soteros1 : RT @Ticinonline: La nuova compagnia social di Trump è già sotto indagine #trump - AManfrotto : RT @AlfioKrancic: Leggo che Trump ha raccolto un miliardo di $ ed è pronto a lanciare la sua piattaforma social. Temo che Zuckerberg & Co p… - artedipulire : RT @Marco_dreams: Trump raccoglie un miliardo di dollari per il suo nuovo social. Immagino l’obiettività dei contenuti e la veridicità dell… -