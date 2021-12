Il prossimo sconto di Stadia lo decidi tu! Far Cry 5 o AC VALHALLA? (Di martedì 7 dicembre 2021) Quest’oggi Stadia ha lanciato una nuova iniziativa sul proprio canale Twitter, grazie alla quale gli utenti potranno scegliere il prossimo gioco scontato. I due titoli disponibili al voto sono FAR CRY 5 e Assassin’s Creed VALHALLA, disponibili rispettivamente a 49.99 € e 69.99 €. Qui sotto trovate il Twitter ufficiale dal quale potrete partecipare alla votazione, ma vi ricordiamo che potete utilizzare i due giochi anche con un abbonamento a Ubisoft +. Con 17,99€ mensili, dopo aver collegato l’account Ubisoft + a Stadia, potrete giocare a tutti i titoli presenti su Stadia e a oltre 100 giochi su PC, scaricandoli da Ubisoft Connect. Per chi ama i giochi Ubisoft è sicuramente un abbonamento conveniente, considerando anche che sono presenti quasi tutte le ultime uscite; fa eccezione Just Dance che è ... Leggi su g-stadia (Di martedì 7 dicembre 2021) Quest’oggiha lanciato una nuova iniziativa sul proprio canale Twitter, grazie alla quale gli utenti potranno scegliere ilgioco scontato. I due titoli disponibili al voto sono FAR CRY 5 e Assassin’s Creed, disponibili rispettivamente a 49.99 € e 69.99 €. Qui sotto trovate il Twitter ufficiale dal quale potrete partecipare alla votazione, ma vi ricordiamo che potete utilizzare i due giochi anche con un abbonamento a Ubisoft +. Con 17,99€ mensili, dopo aver collegato l’account Ubisoft + a, potrete giocare a tutti i titoli presenti sue a oltre 100 giochi su PC, scaricandoli da Ubisoft Connect. Per chi ama i giochi Ubisoft è sicuramente un abbonamento conveniente, considerando anche che sono presenti quasi tutte le ultime uscite; fa eccezione Just Dance che è ...

