Il presunto killer dell' 82enne di Milano ha lasciato delle email ' confessione'

(Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Alcune mail stampate con una sorta di "" sono state trovate sul pianerottolo'appartamento dove abitava Pierantonio Secondi, l'ucciso in casa nella serata di ieri a. La vittima è stata accoltellata e colpita con una motosega poco dopo le 21 nel suo appartamento in zona Porta Romana dove il cadavere è stato trovato riverso di spalle sotto il tavoloa cucina. A lasciare le mail sarebbe stato - secondo gli inquirenti - il 35enne romeno ritenuto l'autore'omicidio sulle cui tracce sono al lavoro i Carabinieri, secondo i quali - al momento - il delitto rientrerebbe in un contesto passionale e viene escluso il tentativo di rapina. Dai primi accertamenti, infatti, è emerso che nei mesi scorsi la vittima aveva denunciato per stalking il 35enne. Sul ...

Stando ai racconti dai vicini, alcuni mesi fa, ilera rimasto per ore sotto casa dell'anziano, ma quest'ultimo non l'ha accolto nella sua abitazione. I carabinieri, che stanno ...... secondo cui una scoperta intervenuta nelle ultime ore potrebbe portare all'identità del... Ma ci sarebbero anche altri elementi lasciati dalassassino: sul pianerottolo, sarebbe stato ...MILANO È un 35enne romeno, conoscente della vittima, il principale sospettato per l’efferato omicidio di Pierantonio Secondi, il pensionato 82enne ucciso lunedì nel suo appartamento a Milano, in zona ...Il presunto omicida sarebbe un 35enne romeno, ex convivente dell'anziano che era stato recentemente denunciato per atti persecutori dalla vittima; sul pianerottolo dinanzi alla porta, c'era un trolley ...