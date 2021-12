Il nuovo sensore fotografico di Samsung è “il più simile all’occhio umano” (Di martedì 7 dicembre 2021) Da Samsung è in arrivo un'importante novità nel settore della fotografia mobile: stiamo parlando del sensore fotografico ISOCELL GWB L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 7 dicembre 2021) Daè in arrivo un'importante novità nel settore della fotografia mobile: stiamo parlando delISOCELL GWB L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Il nuovo sensore fotografico di Samsung è “il più simile all’occhio umano” - marcop842 : RT @Agostino35: Ho questa lavastoviglie con un sensore interno che adatta il lavaggio in base a quanto sono sporchi i piatti ed è anche wif… - zetatommy : RT @Agostino35: Ho questa lavastoviglie con un sensore interno che adatta il lavaggio in base a quanto sono sporchi i piatti ed è anche wif… - EffimeraAlkimia : RT @Agostino35: Ho questa lavastoviglie con un sensore interno che adatta il lavaggio in base a quanto sono sporchi i piatti ed è anche wif… - _alaq_ : RT @Agostino35: Ho questa lavastoviglie con un sensore interno che adatta il lavaggio in base a quanto sono sporchi i piatti ed è anche wif… -