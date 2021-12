Il noto cioccolato non si potrà mangiare più, il motivo (Di martedì 7 dicembre 2021) L’azienda che produce i famosi cioccolatini viennesi verso la bancarotta. Troppi debiti per andare avanti L’economia sembra essersi ripresa guardando il Pil. Il Prodotto Interno Lordo in tutti i paesi dove i vaccini hanno salvaguardato le attività è in risalita. Tra l’altro, l’Italia è il paese che viaggia con una ripresa più forte. Tuttavia, il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 7 dicembre 2021) L’azienda che produce i famosi cioccolatini viennesi verso la bancarotta. Troppi debiti per andare avanti L’economia sembra essersi ripresa guardando il Pil. Il Prodotto Interno Lordo in tutti i paesi dove i vaccini hanno salvaguardato le attività è in risalita. Tra l’altro, l’Italia è il paese che viaggia con una ripresa più forte. Tuttavia, il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

patisseriedeu : il Numero 10, con il carattere del cioccolato fondente Gobino in una sorprendente morbida consistenza e l'ultimo na… - radiolasernews : MOLA DI BARI (BA). IN CASA 3 PANETTI DI HASHISH ETICHETTATI CON UN NOTO MARCHIO DI CIOCCOLATO. - Sudestonlineit : I Carabinieri della Tenenza di Mola di Bari hanno tratto in arresto un 29enne del posto, già noto alle forze dell’o… - Trmtv : Mola di Bari, in casa 3 panetti di hashish etichettati con un noto marchio di cioccolato -