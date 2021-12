Il No vax Djokovic si è vaccinato? Il mistero sul suo arrivo in Australia: il serbo si è iscritto all’Atp Cup di Sydney (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è una svolta nella relazione tra Novak Djokovic e i vaccini anti Covid? Il numero uno al mondo del tennis farà parte della squadra serba all’Atp Cup di Sydney. L’evento, in programma dall’1 al 9 gennaio, precederà l’apertura dell’Australian Open, primo Slam della stagione. Djokovic non aveva confermato la sua trasferta per difendere il titolo allo Slam di Melbourne – previsto dal 17 al 30 gennaio – per via del suo rapporto complicato con i vaccini. Nole non ha mai voluto rivelare se sia o meno immunizzato contro il Covid e, per fare ingresso in Australia, occorre aver fatto la doppia dose. Oppure – altra ipotesi probabile – bisogna rispettare una quarantena di due settimane. «Possiamo confermare che tutti coloro che entrano in Australia dovranno soddisfare i severi ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) C’è una svolta nella relazione tra Novake i vaccini anti Covid? Il numero uno al mondo del tennis farà parte della squadra serbaCup di. L’evento, in programma dall’1 al 9 gennaio, precederà l’apertura dell’n Open, primo Slam della stagione.non aveva confermato la sua trasferta per difendere il titolo allo Slam di Melbourne – previsto dal 17 al 30 gennaio – per via del suo rapporto complicato con i vaccini. Nole non ha mai voluto rivelare se sia o meno immunizzato contro il Covid e, per fare ingresso in, occorre aver fatto la doppia dose. Oppure – altra ipotesi probabile – bisogna rispettare una quarantena di due settimane. «Possiamo confermare che tutti coloro che entrano indovranno soddisfare i severi ...

