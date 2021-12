Il mix di vaccini Moderna dopo Astrazenca e Pfizer potenzia la copertura contro il Covid (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio realizzato dall'università di Oxford ha scoperto che le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione anti Covid usando diversi tipi di vaccino hanno avuto una risposta immunitaria migliore quando hanno ricevuto una... Leggi su europa.today (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio realizzato dall'università di Oxford ha scoperto che le persone che si sono sottoposte alla vaccinazione antiusando diversi tipi di vaccino hanno avuto una risposta immunitaria migliore quando hanno ricevuto una...

Advertising

Luc4Trevisan : @AntonelloSanti1 @ddaa6dde3c9c422 @ilariacapua quindi fare un mix di vaccini facilita il compito dei medici di attr… - CesareReioV_V : Chissà se ci fermeremo alla nona dose di vaccino contro il covid, chissà se saremo costretti a fare booster con mix… - StefaniaFalone : RT @lucabattanta: Apprendiamo che: 1) ci sono degli effetti collaterali accettabili(e che vuol dire?!?) con la terza dose 2) non tutti i m… - lucabattanta : Apprendiamo che: 1) ci sono degli effetti collaterali accettabili(e che vuol dire?!?) con la terza dose 2) non tut… - Luc4Trevisan : @ddaa6dde3c9c422 @ilariacapua Per il principio di precauzione di cui sopra. Se un vaccinato con differenti vaccini… -