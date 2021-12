Il mio nome è leggenda, in arrivo la nuova produzione Sky con Matilda De Angelis (Di martedì 7 dicembre 2021) Debutta su Sky Il mio nome è leggenda, la nuova produzione originale Sky Arte. Ideata e realizzata da Bottega Finzioni con Matilda De Angelis, vanta della collaborazione con il Comune di Bologna e Bologna Welcome. La serie, grazie alle parole e alla narrazione dell’attrice bolognese 26enne, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell’immaginario collettivo contemporaneo. In ciascuna puntata sarà raccontata la vita di persone realmente esistite e di come si siano trasformate in fonti d’ispirazione per i nostri miti. Il programma arriverà su Sky Arte a partire dal prossimo 7 dicembre, alle ore 21:15. Cosa aspettarsi da Il mio nome è leggenda, con Matilda De ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 dicembre 2021) Debutta su Sky Il mio, laoriginale Sky Arte. Ideata e realizzata da Bottega Finzioni conDe, vanta della collaborazione con il Comune di Bologna e Bologna Welcome. La serie, grazie alle parole e alla narrazione dell’attrice bolognese 26enne, esplora le storie vere di illustri sconosciuti dai quali sono nati alcuni dei personaggi più noti dell’immaginario collettivo contemporaneo. In ciascuna puntata sarà raccontata la vita di persone realmente esistite e di come si siano trasformate in fonti d’ispirazione per i nostri miti. Il programma arriverà su Sky Arte a partire dal prossimo 7 dicembre, alle ore 21:15. Cosa aspettarsi da Il mio, conDe ...

Advertising

fattoquotidiano : Cacciari, Freccero, Agamben, Mattei: nasce la “Commissione dubbio e precauzione”. La figlia di Rodotà: non usino il… - bunko_el : RT @ElenaCasiArt: Gioco anch'io! Ho messo il mio nome e gli stili sono: no style, ukiyoe, dark fantasy e steampunk l'IA mi immagina così!… - giusigalle : RT @LaRobiErre: Ci sono le città che amo e poi c’è Genova. “Genova dove non vivo. Mio nome, sostantivo. […] Genova palpitante. Mio cuore.… - ElenaCasiArt : Gioco anch'io! Ho messo il mio nome e gli stili sono: no style, ukiyoe, dark fantasy e steampunk l'IA mi immagina c… - kookindness28 : RT @Fantasi53306405: J-Hope su Weverse: JK si è vantato così tanto dopo aver fatto il suo username. Il nostro??ha detto 'JJwehope guarda il… -