"Il mio consiglio? Licenziatevi e lasciate il lavoro": principe Harry, la sconcertante frase di un "mantenuto" (Di martedì 7 dicembre 2021) Facile lasciare il lavoro quando sei un reale capriccioso che ha deciso di lasciare la famiglia e di andare a fare la bella vita con moglie e figli in California. Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni pubbliche del principe Harry che, intervistato dalla rivista Fast Company, ha commentato l'aumento delle dimissioni in seguito alla pandemia. “Non tutte le dimissioni sono per forza negative - ha dichiarato il figlio del principe Carlo - molte persone nel mondo si sono ritrovate bloccate in lavori che non li rendevano felici. Ora invece stanno mettendo al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. È un dato che va celebrato”. Il duca di Sussex tralascia però che la stragrande maggioranza dei lavoratori non può permettersi di lasciare il posto di lavoro perché non avrebbe di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Facile lasciare ilquando sei un reale capriccioso che ha deciso di lasciare la famiglia e di andare a fare la bella vita con moglie e figli in California. Stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni pubbliche delche, intervistato dalla rivista Fast Company, ha commentato l'aumento delle dimissioni in seguito alla pandemia. “Non tutte le dimissioni sono per forza negative - ha dichiarato il figlio delCarlo - molte persone nel mondo si sono ritrovate bloccate in lavori che non li rendevano felici. Ora invece stanno mettendo al primo posto la loro salute mentale e la loro felicità. È un dato che va celebrato”. Il duca di Sussex tralascia però che la stragrande maggioranza dei lavoratori non può permettersi di lasciare il posto diperché non avrebbe di ...

