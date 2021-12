Il miliardario giapponese verso la Iss Torna il turismo spaziale russo

(Di martedì 7 dicembre 2021) Partirà domani, mercoledì 8, dal cosmodromo di Bikonur in Kazakistan, la navicella Soyuz con a bordo uno degli uomini più ricchi del Giappone, il 46enne Yusaku Maezawa. Direzione, la Stazioneinternazionale. Ad affiancare il paperone del Sol Levante il suo assistente, Yozo Hirano, che avrà il compito di documentare i dodici giorni che i due passeranno sull’avamposto. L’operazione, che verrà gestita dall’agenziarussa Roscomos e comandata dal cosmonauta Alexander Misurkin, segna il ritorno della Russia nel campo del. MILIARDARI SPAZIALI La trentesima persona più ricca del Giappone secondo Forbes, Yusaku Maezawa deve la sua fortuna alla creazione di un sito per l’e-commerce per la moda, oggi il più grande del Sol Levante. Maezawa è già salito agli onori della ...

Nel giugno del 2020, ilha rincarato la dose, twittando ' fuel cells = fool sells '. ... si potranno avere forme di energia più efficienti ', ha sostenuto un portavoce della casa...... vuoi per la particolarità del personaggio, vuoi per la genesi della futura missione ' Dear Moon ', ma è un dato di fatto che ilha saputo far parlare di sé in più di un'occasione. ...Lezioni di spazio al miliardario giapponese Torino, 7 dicembre 2021 Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, (aka MZ) e il suo fido aiutante Yozo Hirano, sembrano usciti dalla penna dal britannico Do ...Chi è Yusaku Maezawa? Il miliardario giapponese, diventato famoso qualche anno fa per aver acquistato un Basquiat per 110 milioni di dollari, è arrivato in Kazakistan. Domani salirà sulla navicella So ...