Il Milan perde con il Liverpool B ed è fuori dalle coppe. Il Real batte l’Inter 2-0 col minimo sforzo (Di martedì 7 dicembre 2021) Come era facilmente prevedibile, niente en-plein delle italiane in Champions. Il Milan è fuori e non solo dalla Champions. La squadra di Pioli perde in casa 2-1 contro il Liverpool ampiamente rimaneggiato, con tre titolari in campo (due sono Salah e Mané) e arriva quarto nel girone. Il piazzamento preferito dai tifosi. I rossoneri non giocheranno l’Europa League e potranno dedicarsi esclusivamente al campionato. Il Milan è andato anche in vantaggio con Tomori, grazie a una ingenuità di Alisson. Presto imitato da Maignan che ha favorito il pareggio di Salah. Nella ripresa, il gol del 2-1 di Origi. Il Liverpool ha chiuso il girone a punteggio pieno. Al secondo posto l’Atletico Madrid che ha vinto 3-0 in casa del Porto con rete di Griezmann, Angel Correa e De Paul. Si qualifica ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Come era facilmente prevedibile, niente en-plein delle italiane in Champions. Ile non solo dalla Champions. La squadra di Pioliin casa 2-1 contro ilampiamente rimaneggiato, con tre titolari in campo (due sono Salah e Mané) e arriva quarto nel girone. Il piazzamento preferito dai tifosi. I rossoneri non giocheranno l’Europa League e potranno dedicarsi esclusivamente al campionato. Ilè andato anche in vantaggio con Tomori, grazie a una ingenuità di Alisson. Presto imitato da Maignan che ha favorito il pareggio di Salah. Nella ripresa, il gol del 2-1 di Origi. Ilha chiuso il girone a punteggio pieno. Al secondo posto l’Atletico Madrid che ha vinto 3-0 in casa del Porto con rete di Griezmann, Angel Correa e De Paul. Si qualifica ...

pisto_gol : Sas-Nap 2:2 Avanti 2:0 FRuiz/Mertens-e in controllo, il Napoli subisce l’1:2 di Scamacca al 71’, perde Koulibaly, p… - sunlouvis91 : milan perde ed esce fuori, l’italia vince. - sportface2016 : +++Al #Milan non riesce l'impresa, perde con il #Liverpool ed è eliminato e ultimo. #AtleticoMadrid secondo, #Porto in Europa League+++#UCL - maxbunker : L'Inter perde meritatamente 2 a 0 disputando però una buona partita. Senza l'espulsione di #Barella avrebbe potuto… - napolista : Il Milan perde con il Liverpool B ed è fuori dalle coppe. Il Real batte l’Inter 2-0 col minimo sforzo I rossoneri… -