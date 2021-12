Il Milan in Champions League ha tradito Philip Marlowe (Di martedì 7 dicembre 2021) San Siro non è poi così diverso da Hollywood Boulevard. Almeno questa sera a Milano le luci che illumineranno Milan-Liverpool assomiglieranno a quelle della Los Angeles di Philip Marlowe. E la speranza per i tifosi rossoneri è che l’ultima partita del girone B di Champions League possa essere il più simile possibile a un canovaccio di Raymond Chandler: intricato, a tratti violento, ma con un finale, se non lieto, quantomeno non troppo cruento. Mancano novanta minuti alla fine della fase a gironi di questa edizione della Champions e il Milan si ritrova terzo nel gruppo a 4 punti, uno in meno del Porto, secondo a 5, e a pari merito dell’Atletico Madrid. Per ottenere la qualificazione agli ottavi la squadra di Stefano Pioli deve battere quella ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 dicembre 2021) San Siro non è poi così diverso da Hollywood Boulevard. Almeno questa sera ao le luci che illumineranno-Liverpool assomiglieranno a quelle della Los Angeles di. E la speranza per i tifosi rossoneri è che l’ultima partita del girone B dipossa essere il più simile possibile a un canovaccio di Raymond Chandler: intricato, a tratti violento, ma con un finale, se non lieto, quantomeno non troppo cruento. Mancano novanta minuti alla fine della fase a gironi di questa edizione dellae ilsi ritrova terzo nel gruppo a 4 punti, uno in meno del Porto, secondo a 5, e a pari merito dell’Atletico Madrid. Per ottenere la qualificazione agli ottavi la squadra di Stefano Pioli deve battere quella ...

