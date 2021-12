Il medico no vax denunciato dalle Iene era anche vaccinatore. Interviene la Regione Piemonte (Di martedì 7 dicembre 2021) Nessun vaccino al medico no vax Giuseppe Delicati, indagato per aver rilasciato certificati di esenzione dal vaccino Covid. Il medico di Borgaro Torinese, smascherato in un servizio de Le Iene, nonostante l’avvio delle indagini aveva ottenuto perfino l’attestato di medico vaccinatore. La Regione Piemonte, spiega una nota, “sino a quando non sarà accertata la sua posizione nell’ambito delle indagini in corso, e anche in attesa che il Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza, definisca con una decisione irrevocabile che dovrebbe arrivare a breve le eventuali responsabilità disciplinari contestategli (al momento risulta esservi un primo pronunciamento non ancora definitivo), ma anche per non generare incomprensione nei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Nessun vaccino alno vax Giuseppe Delicati, indagato per aver rilasciato certificati di esenzione dal vaccino Covid. Ildi Borgaro Torinese, smascherato in un servizio de Le, nonostante l’avvio delle indagini aveva ottenuto perfino l’attestato di. La, spiega una nota, “sino a quando non sarà accertata la sua posizione nell’ambito delle indagini in corso, ein attesa che il Consiglio dell’Ordine professionale di appartenenza, definisca con una decisione irrevocabile che dovrebbe arrivare a breve le eventuali responsabilità disciplinari contestategli (al momento risulta esservi un primo pronunciamento non ancora definitivo), maper non generare incomprensione nei ...

