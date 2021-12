“Il Lupo e il Leone” di Gilles de Maistre al cinema dal 13 gennaio 2022 (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “Sai riconoscere il potere dell’amicizia? Lasciati travolgere dall’incredibile storia di Mozart, Dreamer e Alma, protagonisti de “Il Lupo e il Leone” di Gilles de Maistre. Il film sarà disponibile dal 13 gennaio 2022 in tutte le sale cinematografiche. Assolutamente da non perdere. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – “Sai riconoscere il potere dell’amicizia? Lasciati travolgere dall’incredibile storia di Mozart, Dreamer e Alma, protagonisti de “Ile il” dide. Il film sarà disponibile dal 13in tutte le saletografiche. Assolutamente da non perdere. 01Distribution. L'articolo L'Opinionista.

