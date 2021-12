Il look di Olivia Rodrigo è l’ispirazione perfetta per la notte di Capodanno (Di martedì 7 dicembre 2021) Olivia Rodrigo ha soltanto 18 anni, ma in pochissimo tempo ha scalato le classifiche mondiali con hit di successo come Driver License o Good 4 You. Fresca vincitrice dell’American Music Award come New Artist of the Year e dopo essere stata nominata ai Grammy Awards 2022 in ben sette categorie, la giovane cantautrice ha annunciato il suo primo tour mondiale, in partenza da San Francisco nel febbraio 2022, per promuovere il disco d’esordio, Sour. Il tour di Olivia Rodrigo, diventata nota al grande pubblico grazie a High School Musical: The Musical – The Series, arriva anche in Italia: il 16 giugno 2022, infatti, la cantante californiana sbarca al Fabrique di Milano. Ma la sua scalata verso il successo non si ferma, e il 5 dicembre la diciottenne ha ricevuto un altro riconoscimento: Avril Lavigne le ha consegnato il ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 dicembre 2021)ha soltanto 18 anni, ma in pochissimo tempo ha scalato le classifiche mondiali con hit di successo come Driver License o Good 4 You. Fresca vincitrice dell’American Music Award come New Artist of the Year e dopo essere stata nominata ai Grammy Awards 2022 in ben sette categorie, la giovane cantautrice ha annunciato il suo primo tour mondiale, in partenza da San Francisco nel febbraio 2022, per promuovere il disco d’esordio, Sour. Il tour di, diventata nota al grande pubblico grazie a High School Musical: The Musical – The Series, arriva anche in Italia: il 16 giugno 2022, infatti, la cantante californiana sbarca al Fabrique di Milano. Ma la sua scalata verso il successo non si ferma, e il 5 dicembre la diciottenne ha ricevuto un altro riconoscimento: Avril Lavigne le ha consegnato il ...

