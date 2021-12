Il Grande Fratello Vip fa il nuovo record di ascolti

(Di martedì 7 dicembre 2021) confermando la propria leadership sul target 15-64 anni con oltre il 24% di share Prosegue ilsuccesso di “Vip”. Ieri sera, su Canale 5,stagionale per il reality condotto da Alfonso Signorini: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul target 15-64 anni: 24.52% di share.diper #GfVip ieri sera su #Canale5: 3.414.000 spettatori e il 22.6% di share. Leadership sul target 15-64 anni: 24.52% di share#Tv pic.twitter.com/nAPJvYNbUA — QuiMediaset (@QuiMediaset it) December 7, 2021 La trasmissione, prodotta da Endemol Shine Italy, ha toccato picchi di ascolto del 38.5% di share e 4.257.000 spettatori totali. Ottimo risultato anche sui giovani: 35.5% di share ...

Bar e ristoranti, teatri, cinema e musei, piscine e palestre, sale da gioco e da ballo, sale per congressi e convegni, treni e…

...Mentre Delia Duran avrebbe già lasciato casa per rifugiarsi in un nido al riparo dalle insidie del gossip (e dalle immagini romantiche del marito tra le braccia di un'altra alVip 6 ),...La conduttrice di Pomeriggio 5 ha collezionato unaesperienza nel campo dei reality, conducendo varie edizioni di format come il, La fattoria e Uno due tre stalla . Da qualche ...GF Vip, Alex Belli combattuto. Il consiglio di Mirko Gancitano: "Ricordati chi sei" Alex Belli uno dei protagonisti più chiacchierati della sesta edizione ...Continuano le critiche nei confronti a Soleil ed Alex Belli. Il loro rapporto continua ad essere giudicato in modo estremamente negativo dagli utenti, ...