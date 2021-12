Il Gip su Ferrero: «Pericolo di reiterazione dei reati» (Di martedì 7 dicembre 2021) «Un concreto e gravissimo Pericolo di commissione di delitti analoghi a quelli per cui si procede». E’ quanto scrive il Gip di Paola nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Massimo Ferrero e altri accusati di bancarotta per il crac di quattro società. Nel provvedimento il giudice scrive che «appare infatti elevato il Pericolo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 7 dicembre 2021) «Un concreto e gravissimodi commissione di delitti analoghi a quelli per cui si procede». E’ quanto scrive il Gip di Paola nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Massimoe altri accusati di bancarotta per il crac di quattro società. Nel provvedimento il giudice scrive che «appare infatti elevato ilL'articolo

