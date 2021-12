Il gioco politico di Landini | cavalcare qualunque malessere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 7 dicembre 2021) Se il compito del sindacato, da che mondo è mondo, è quello di ottenere dei risultati, per chi il lavoro ce l’ha, per chi il lavoro non ce l’ha, per quelli che chiedono di essere difesi ancora. E se, per realizzare questo scopo, da che mondo è mondo, viene fissata una “piattaforma” per individuare il terreno di confronto e gli obiettivi possibili. E se, da che mondo è mondo, l’azione di forza è commisurata all’andamento del negoziato in atto, ascoltando le parole con cui Mauriziospiega assieme al segretario della Uil Bombardieri le ragioni dello sciopero generale, la misura di lotta estrema, definitiva, un punto di non ritorno nelle relazioni col governo, è difficile comprendere quali siano i presupposti e le ragioni di “merito” della scelta. Di “merito”, non “politici”. Mai si era visto uno sciopero generale indetto sulla base di un’elencazione delle ragioni ...