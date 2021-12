Il finale de Il Collegio 6 il 13 e 14 dicembre su Rai2: anticipazioni ultime puntate (Di martedì 7 dicembre 2021) Il finale de Il Collegio 6 anticipa e va in scena la prossima settimana. Questa è la notizia del giorno che arriva a ridosso della messa in onda della sesta puntata in onda oggi, 7 dicembre, su Rai2. I collegiali sono chiamati a nuove prove questa sera ma quello che è certo è che il pubblico la prossima settimana scoprirà come andrà a finire, chi porterà a casa il titolo di studio tanto desiderato e chi, invece, dovrà rinunciare. Al momento non ci sono anticipazioni su come andrà a finire Il Collegio 6 ma le anticipazioni della puntata di oggi rivelano qualcosa di più. Il docu-reality realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia quest’anno è ambientato nei favolosi anni ’70 e questa settimana troveremo i soliti noti insieme ai nuovi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilde Il6 anticipa e va in scena la prossima settimana. Questa è la notizia del giorno che arriva a ridosso della messa in onda della sesta puntata in onda oggi, 7, su. I collegiali sono chiamati a nuove prove questa sera ma quello che è certo è che il pubblico la prossima settimana scoprirà come andrà a finire, chi porterà a casa il titolo di studio tanto desiderato e chi, invece, dovrà rinunciare. Al momento non ci sonosu come andrà a finire Il6 ma ledella puntata di oggi rivelano qualcosa di più. Il docu-reality realizzato dain collaborazione con Banijay Italia quest’anno è ambientato nei favolosi anni ’70 e questa settimana troveremo i soliti noti insieme ai nuovi ...

