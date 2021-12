Il farmaco che chiude la porta al virus: «Come una protezione davanti a ogni cellula» (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio firmato da tre scienziati italiani potrebbe portare a una rivoluzione nella lotta a Covid-19. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pharmacological Research e firmata da Paolo Ciana dell’università statale di Milano, Angelo Reggiani dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Vincenzo Leonetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. E punta a «bloccare la porta d’ingresso» di Sars-CoV-2 mascherando quella parte del recettore Ace2 che il virus usa per entrare nelle cellule umane. Gli esperimenti hanno funzionato: presto questo approccio potrebbe diventare un farmaco in grado di prevenire il Covid. La Stampa intervista oggi uno degli autori della ricerca, Paolo Ciana: «La porta di ingresso di questo coronavirus è la stessa usata da tutte le varianti finora conosciute ed è ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Uno studio firmato da tre scienziati italiani potrebbere a una rivoluzione nella lotta a Covid-19. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pharmacological Research e firmata da Paolo Ciana dell’università statale di Milano, Angelo Reggiani dell’Istituto Italiano di Tecnologia e Vincenzo Leonetti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. E punta a «bloccare lad’ingresso» di Sars-CoV-2 mascherando quella parte del recettore Ace2 che ilusa per entrare nelle cellule umane. Gli esperimenti hanno funzionato: presto questo approccio potrebbe diventare unin grado di prevenire il Covid. La Stampa intervista oggi uno degli autori della ricerca, Paolo Ciana: «Ladi ingresso di questo coronaè la stessa usata da tutte le varianti finora conosciute ed è ...

