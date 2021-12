Il dramma del cantante e conduttore: il figlio morto di tumore (Di martedì 7 dicembre 2021) Un dramma gravissimo quello del cantante e conduttore Nick Cannon: il figlio morto di tumore al cervello a soli 5 mesi. Un dramma che lascia senza parole e che colpisce il mondo dello spettacolo: Nick Cannon è in lutto per una perdita inimmaginabile. Il 41enne personaggio televisivo ha annunciato martedì al The Nick Cannon Show che il suo figlio più giovane, Zen di 5 mesi, è morto di cancro al cervello. Oltreoceano, il rapper e conduttore televisivo è molto noto anche perché è stato il presentatore nelle edizioni di America’s Got Talent dal 2009 al 2016. Inoltre, è seguito sul suo profilo Instagram da qualcosa come cinque milioni di follower. Cannon e Alyssa Scott hanno accolto Zen a giugno. Si tratta ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ungravissimo quello delNick Cannon: ildial cervello a soli 5 mesi. Unche lascia senza parole e che colpisce il mondo dello spettacolo: Nick Cannon è in lutto per una perdita inimmaginabile. Il 41enne personaggio televisivo ha annunciato martedì al The Nick Cannon Show che il suopiù giovane, Zen di 5 mesi, èdi cancro al cervello. Oltreoceano, il rapper etelevisivo è molto noto anche perché è stato il presentatore nelle edizioni di America’s Got Talent dal 2009 al 2016. Inoltre, è seguito sul suo profilo Instagram da qualcosa come cinque milioni di follower. Cannon e Alyssa Scott hanno accolto Zen a giugno. Si tratta ...

Advertising

ErnestoPascucci : RT @Deputatipd: #Speedline chiuderà i battenti entro la fine del 2022 per delocalizzare all’estero. Un dramma per gli oltre 600 dipendenti.… - fisco24_info : Macbeth di ferro e sangue per rompere con il melò: Verdi debuttò con il dramma shakespeariano su libretto di Piave… - ildelfinogiulio : RT @GianfrancoFeeni: @Twittaia1 Del dramma dei libri rimasti bloccati all'estero dopo tampone positivo pre rientro ne vogliamo parlare? Per… - GianfrancoFeeni : @Twittaia1 Del dramma dei libri rimasti bloccati all'estero dopo tampone positivo pre rientro ne vogliamo parlare? Perché nessuno ne parla? - macheboi : RT @ateezitaly: Aggiornamento ?? 071221 [#ateez] Imitation, Kdrama in cui Yunho, Jongho, Seonghwa e San hanno debuttato come attori, è stat… -