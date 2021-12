IL COLLEGIO | SESTA PUNTATA | I RAGAZZI RIABBRACCIANO I GENITORI CHE RIVIVONO LA SCUOLA

(Di martedì 7 dicembre 2021) Sesto appuntamento con “Il”, in onda martedì 7 dicembre alle 21.20 su Rai2. Inizia un’altra settimana e tante saranno le novità per i collegiali. Nellaprecedente i nuovi arrivati, Davide Cresta, diciassettenne messinese dalla vita scolastica turbolenta, e Matteo Palazzo, sedicenne italofrancese, origini catanesi, amante dello sport, hanno fatto breccia nei cuori dei compagni, e si integreranno sempre più nel gruppo. Arriverà il giorno del convegno dedicato ai giovani e al loro rapporto con lae la famiglia, e per questo saranno chiamati a partecipare anche idei. Il loro arrivo riempirà di emozione i collegiali, che dopo settimane avranno modo di riabbracciare i propri cari. Iavranno l’opportunità di riprovare l’ebrezza dei banchi di ...

Matteo Palazzo è uno dei nuovi protagonisti de Il collegio 6, ha preso il posto di uno degli studenti espulsi. Ha 16 anni, è di origini italo-francesi, parla due lingue e a contraddistinguerlo è un or ...