Il club ha deciso: altro esonero in Serie A (Di martedì 7 dicembre 2021) Arriva un altro addio in Serie A, dopo la sconfitta con l'Empoli di lunedì terminata 3-1, è giunta al termine l'esperienza di Luca Gotti all'Udinese. esonero Gotti Udinese Il club friulano ha deciso di esonerare l'allenatore dopo essere riuscito a portare a casa solo 3 vittorie in sedici giornate giocate, e per aver pareggiato le altre sette e perso le restanti sei gare totalizzando 16 punti. È dunque costata cara la recente sconfitta che ha portato le sue posizioni al capolinea. Per sostituirlo, in pole c'è Gabriele Cioffi, proprio il vice dell'ormai ex tecnico dei bianconeri.

